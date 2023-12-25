بدء العمل بمكتب التأمين الصحي بمستشفي جامعة سوهاج الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء العمل بمكتب التأمين الصحي، بالمستشفي الجامعي الجديد، وذلك لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية.

وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا الإفتتاح يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة لتقديم خدمة صحية وعلاجية ذات جودة من خلال إستقبال المريض وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة ومتابعة مدي التغير في حالته المرضية من مكان واحد، موضحاً ان الفئات المستفيدة من المظلة التأمينية تشمل الموظفين وطلاب المدارس والأطفال، وباقي الفئات التي تخضع لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حامد مدير عام المستشفي الجامعي الجديد انه تم تزويد المكتب بكافة الأجهزة والأدوات الحديثة التي من شأنها تيسير الخدمة علي المواطنين وتوفر الوقت والجهد، وتخفف عنهم الأعباء المالية.