مؤتمر المسالك البولية يناقش أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها

نظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمى المؤتمر العلمى الرابع والعشرين تحت عنوان: «استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها» بالتعاون مع جمعية جراحة المسالك البولية المصرية.

أقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور عبدالفتاح حجازى، مدير عام مستشفى الساحل التعليمى، والدكتور حسن أبوالعينين، رئيس جمعية جراحة المسالك البولية المصرية، والدكتور أيمن ندا، سكرتير المؤتمر، وترأس المؤتمر الدكتور محمد الإتربى، رئيس قسم المسالك البولية، وضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين والأساتذة فى تخصص جراحات المسالك البولية، والتخصصات الطبية المختلفة من الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية.

وشهد المؤتمر مناقشات ومحاضرات تعليمية واستعراض عدد كبير من مختلف حالات الإجراءات الجراحية وإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من الحالات المعروضة يومياً بالمستشفيات وفتح مناقشات علمية مثمرة تخدم هذا المجال.

وأكد الدكتور عبدالفتاح حجازى، مدير عام مستشفى الساحل التعليمى، أن مؤتمر هذا العام يتميز بمناقشات موضوعات مهمة فى جراحات وأمراض المسالك البولية ومناظرة العديد من الحالات الحرجة التى يتم علاجها بالمستشفى من خلال نخبة متميزة من أطباء المسالك البولية فى القسم وأن مستشفى الساحل يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بحكم موقعه المتميز وسط كتلة سكنية كثيفة وأنه من أول المستشفيات التى أدخلت زراعة الكبد والكلى فى مصر ويحرص قسم المسالك البولية فى المستشفى على تنظيم هذا المؤتمر السنوى لعرض أحدث المستجدات فى تخصص المسالك البولية.

وأوضح الدكتور محمد الإتربى، رئيس المؤتمر واستشارى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمى، أنه فعاليات المؤتمر شهدت مناقشة عدد كبير من العمليات والإجراءات التداخلية لجراحة المسالك البولية، وأيضا تداعيات الفحص الطبى لدى مرضى الكلى والمسالك البولية، ومناقشة بعض النواحى الأخلاقية الطبية الخاصة بالإجراءات الجراحية، ومدى فاعلية وأهمية الأخذ بها، قبل وأثناء تلك الإجراءات والعمليات حرصاً على صحة المريض.

وناقش المؤتمر الجديد سبل تجنب الأخطاء الطبية، والخطوات التى ينتج عنها الضرر، عن طريق إلقاء محاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة، وبث حى مباشر وفيديوهات توثق عمليات لاستخدام المنظار الجراحى المرن، وأحدث تقنيات الليزر فى تفتيت الحصوات.

كما ناقشت جلسات المؤتمر المستجدات العالمية من تطوير وتقدم فى جراحات المسالك البولية، ما يساعد على دقة التشخيص واتخاذ القرارات الخاصة بعلاج السلس البولى وأمراض المثانة العصبية، والجهاز البولى السفلى.