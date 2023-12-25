الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية صباحًا اليوم الإثنين، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وتنشط الرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري

22 درجة مئوية للعظمى/ 14 درجة للصغرى

السواحل الشمالية

22 درجة مئوية للعظمى/ 13 درجة للصغرى

جنوب سيناء

26 درجة مئوية للعظمى/ 16 درجة للصغرى

شمال الصعيد

23 درجة مئوية للعظمى/ 9 درجة للصغرى

جنوب الصعيد

25 درجة مئوية للعظمى/ 13 درجة للصغرى