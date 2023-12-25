مدير القمسيون الطبي بأسيوط: تشكيل فريق لإنهاء إجراءات المواطنين



فاجئ الدكتور احمد سيد موسي مدير القمسيون الطبي العام وكيل مديرية الصحة بأسيوط، العاملين بالقومسيون الطبي العام بالمحافظة، وتفقد سير العمل به.

وشدد مدير عام القمسيون الطبي العام بأسيوط بفتح منافذ استقبال طلبات المواطنين السابعة والنصف صباحاً متابعا سير العمل والاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المترددين ومن بينهم مطالبو الانتفاع بمشروع تكافل وكرامة.

وأكد دكتور احمد سيد ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضى والمترددين؛ لتلقي الخدمة للتعرف على أهم الملاحظات وتذليل أي مشكلات والتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وكشف مدير القمسيون الطبي العام بأسيوط خلال الجولة، عن تشكيل فريق من القومسيون لخدمة المواطنين والعمل على إنهاء، وإجراءات خدماتهم خاصة وجود نسبه كبير من المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤكداً اي تقصير من اي موظف تجاه المواطنين في العمل سيواجه بكل حسم وقد يصل الأمر إلي نقل الموظف خارج القمسيون الطبي حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين ومعاقبة المقصرين والمتهربين ممن يتركون العمل.

وأوضح أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية والوقوف على مشاكل المرضى

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