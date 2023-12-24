فتوح :" أعتذر عن أي سوء فهم حدث .. واليوم أتشرف بتجديد تعاقدي في بيتي"

علق أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد انتهاء أزمته الأخيرة التي اشتعلت قبل مباراة الفارس الأبيض وزد في الدوري.

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وكتب فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” : جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات ".



وتابع نجم دفاع الزمالك : “ اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سوياً من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع ”.

وواصل حديثه : “ وبكل التقدير للجميع اعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية”

وأتم : “ ونستمر تحت شعار الزمالك اولا ..وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا توكلنا علي الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك ”.



وفي سياق متصل أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد لمدة ٣ سنوات في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.