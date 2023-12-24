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الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

نجح مسؤولو نادي الزمالك في إنهاء أزمة أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم والتوصل لإتفاق نهائي حول تمديد عقده.

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الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تمديد تعاقده

وأكد الإعلامي وليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق مبدئي مع أحمد فتوح من أجل تجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال الحديدي : "فتوح سيحصل على 25 مليون جنيه، كما سيحصل اللاعب على منحة تعاقد بالإضافة إلى الحصول على 5 مليون جنيه من قيمة مستحقاته المتأخرة، و5 مليون آخرى سيتم جدولتها".

وأضاف: "فتوح سوف يسجل فيديو اعتذار لنادي الزمالك وجماهيره، سوف يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، وبذلك يتم اغلاق الملف تماما".

وأكد: "ملف فتوح سيجد صدى جماهيري كبير ما بين أراء ايجابية أو سلبية، خصوصا بعد قرار إدارة النادي بعرضه للبيع في وقت سابق".

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