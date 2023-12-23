بشرى سارة.. هبوط سعر كيلو السكر لـ27 جنيها في هذا الموعد

زفّت وزارة التموين بشرى سارة بشأن أزمة السكر خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية يولي أهمية قصوى بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات وهناك لجنة وزارية معنية بأسعار السلع الأساسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير التموين اتخذ عدد من الإجراءات للرقابة على الاسواق، وأكد على قيام وزارة التموين بضخ مزيد من السكر للأسواق وستصل كميته إلى 245 ألف طن بالأسواق.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء حريص على متابعة ملف السلع الأساسية ومتابعة المتوفر منها بشكل شبه يومي، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ مزيد من الإجراءات لضبط الأسعار.

وأشار الحمصايني إلى أنه مع دخول موسم قصب السكر سينخفض سعر السكر عن 27 جنيها.