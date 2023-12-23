تراجع أسعار السكر والعدس وقفزة للجبن واللحوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع.. حالة من التراجع شهدتها أسعار السلع كـ "زيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، والفول السائب" اليوم السبت في الاسواق المصرية المحلية، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السلع الأساسية اليوم السبت، كنوع من حرصها على تقديم كافة الخدمات السعرية التي يهتم بها المواطن، لاسيما الزيت والسكر والفول وما يحتاجة أي بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الاسواق المحلية

السلع الاساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.95 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.26 جنيه ، بانخفاض 87 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.06 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.56 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.04 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.77 جنيه، بتراجع 33 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.24 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.98 جنيه، بارتفاع 3.47 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.1 جنيه، بارتفاع 1.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.55 جنيه، بانخفاض 67 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.93 جنيها، بانخفاض 1.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.46 جنيه، بارتفاع 1.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.92 جنيه، بارتفاع 2.86 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.28 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.59 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.