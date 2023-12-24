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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حلمي طولان: أطالب الزمالك بعرض فتوح للبيع

حلمي طولان
حلمي طولان

طالب حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق بعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك للبيع في الفترة المقبلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

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رسميا ..الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات


وقال حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى أن يكون أحمد فتوح جدد بشروط نادي الزمالك وليس بشروطه الخاصة وكان يجب أن يقدم اعتذار رسمي قبل الاعلان رسميا ".

وأضاف:" موقف أحمد فتوح أصبح "محرجًا" بين زملائه بالزمالك ويجب الاعتذار للإدارة وزملائه والجهاز الفني في الفترة المقبلة لحل كافة الأزمات التي تسبب فيها اللاعب مؤخراً ".

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