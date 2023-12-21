سمير فرج يكشف تأثير تهديدات الحوثي على قناة السويس

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن أمن البحر الأحمر مرتبط بشكل مباشر بمصر، مشيرًا إلى أن باب المندب الذي يعد المدخل الجنوبي لقناة السويس تسيطر عليه جماعة الحوثي التي تعد أحد أذرع إيران.

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جماعة الحوثي قامت بإطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة في اتجاه إيلات ردًا على عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعندما تصدت قوات الاحتلال لهذه الصواريخ سقطت بعض الشظايا على جنوب سيناء.

وأضاف الخبير العسكري، أن جماعة الحوثي بدأت تستولى على أحد السفن المملوكة للاحتلال الإسرائيلي، ثم قامت بضرب كل السفن المتجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤثر سلبًا على عائدات مصر من قناة السويس.