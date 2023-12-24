القومي للبحوث الفلكية يكشف عن تعرض الأرض لنشاط شمسي 17 ديسمبر

علق د. جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على عاصفة شمسية تهدد العالم وقطع الإنترنت، موضحًا أنه كان هناك نشاط شمسي يوم 17 ديسمبر ولم يتم أي تأثير على الأرض ولا تداعيات لهذا التوهج الشمسي، موجهًا رسالة للمواطنين بعدن الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي ويتم بث معلومات غير صحيحة ولابد من العودة للمعاهد المتخصصة في الأبحاث الفلكية.

نشاط شمسي

وأوضح أن هذه العاصفة والنشاط الشمسي لن تسبب أي خطر ولا صحة لوجود عاصفة شمسية، وهذه العاصفة الكهرومغناطسية تحدث نتيجة نشاط الشمس من بقع شمسية وانفجارات شمسية ويصنف في دورات عمرها 11 عام وهذا العام يمثل نصف العام الرابع من الدورة 25 للنشاط الشمسي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأضاف أنه مع بداية الدورة الشمسية يكون هناك نشاط نسبي ويزداد تدريجيًا مع منتصف عمر الدورة في العام الخامس والسادس، مضيفًا أن الدورة الحالية من النوع تحت المتوسط نسبيًا وكل الأنشطة التي تصدر من الشمس ليس لها أي تأثير على الأرض.

وشدد على أن كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، مؤكدًا أن العاصفة الشمسية لو حدثت بشكل قوي من الممكن أن تؤثر على الأرض في شمال أوروبا، معقبًا:"الأخبار التي تتحدث عن انقطاع الإنترنت عن أمريكا الجنوبية عار من الصحة وبعيدة عن العاصفة الشمسية".

وتابع: "أتمنى أعياد سعيدة لمن يحتفل بأعياد الميلاد اليوم "الكريسماس".