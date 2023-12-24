محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح

نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة .



وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا.



وأشاد محافظ القاهرة بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة ، والتى تظهر فى ترابطهم على قلب رجل واحد فى اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان .



شهد الإحتفال اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدةK وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.



كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.



كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتح أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف م2 ، وأعمال تطوير حديقة ميدان روكسى و6 جزر تجميلية بتقاطع شارعى الخليفة المأمون والميرغنى على مساحة 2000م2 والذين انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تطويرهم بتكلفة تقارب 2 مليون جنيه فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لتجميل الطرق والميادين العامة بها.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح هذه الحدائق يأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .



والتقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بأعمال التطوير فى ميدان روكسى، وعودة متنفس قديم يحمل ذكريات عديدة لأهالى الحى بحديقة غرناطة ونافورتها التى تمثل أحد معالم الحى .



رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .



شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الأسوار، والإنارة، وزيادة المزروعات، والمساحات الخضراء، وعمل أشكال جمالية، كما تم رفع كفاءة النافورة، والمبنى الإدارى ، وعمل مشايات لخدمة رواد حديقة غرناطة .



وضمت أعمال التطوير استخدام اضاءة لا تؤثر على قائدى السيارات ، وزراعة عدة حوائط بلاستيكية ذاتية الرى بالزهور وابتكار اشكال تجميلية لخدمة قاطنى المنطقة .