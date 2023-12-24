قنصوة يفتتح دار ضيافة لخدمة أطفال مستشفى سرطان برج العرب

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 2023/12/24، دار استضافة "لبني الورداني" الملحق بمستشفى برج العرب الجامعى والمخصص لاستضافة أطفال مرضى السرطان وذويهم بالمجان، وذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شادي فاضل مدير مستشفى برج العرب، والدكتور رأفت نجا والدكتور أحمد نجا أعضاء جمعية إسكندرية لكفالة اليتيم، والأستاذ أيمن نزيه محافظ منطقة الروتاري، وعدد من قيادات المجتمع السكندري، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والأعمال، وأعضاء الروتاري بالإسكندرية.

وفي كلمته قدم الدكتور قنصوة الشكر لمبادرة جمعية الإسكندرية لكفالة اليتيم ومنظمات المجتمع المدني والأعمال وأعضاء الروتاري الذين ساهموا فى هذا العمل الإنساني العظيم، وتجهيز دار الضيافة على أعلى مستوى لإستضافة الأطفال وذويهم لحين تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي، لاسيما وأن معظم المترددين على المستشفى من خارج محافظة الإسكندرية ويجدون صعوبة في التردد على المستشفى، وأكد رئيس الجامعة أن المجتمع المدني يعد شريك أساسي في دعم المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما أعلن قنصوة عن تجهيز ٣ مباني أخرين لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال وذويهم وتخفيفا عن المرضى من محافظة الإسكندرية أو القادمين من خارجها.

مستشفى برج العرب تقدم خدمات صحية شاملة لأطفال مرضي السرطان

فيما أثنى الدكتور علي عبد المحسن على دور منظمات المجتمع المدني والأعمال في ظهور هذا العمل الإنساني العظيم الي النور، وأشار د. عبد المحسن إلى أن مستشفى برج العرب تقدم خدمات صحية شاملة لأطفال مرضي السرطان وتعمل على تقديم الرعاية لهم من خلال كوادر طبية واطقم تمريض مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأطفال وذويهم طبياً ونفسياً لتخفيف معاناتهم.

وأشار الدكتور أحمد نجا، الأستاذ المساعد لجراحة الأوعية الدموية بطب الإسكندرية والقائم على المشروع، أن الدار مكون من 5 طوابق ويحتوي على 15 غرفة، مشيراً إلى الهدف من إنشاءها وهو توفير بيئة آمنة للطفل المصاب بالسرطان، حيث تستضيفه الدار هو وأحد ذويه، وتقدم له الإقامة المجانية من خلال فريق عمل مؤهل للتعامل مع الحالات المختلفة، وأشار إلى أنه تم تجهيز الدار بقيمة 3 مليون جنيه من خلال مبادرة جمعية الإسكندرية لكفالة اليتيم.