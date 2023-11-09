الدكتور قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي وزير التعليم العالي بجمهورية جنوب السودان لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية مع الدكتور جبريل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة.

شمل اللقاء استعراض بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ببدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان، جاء ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.

كما قاما بمراجعة بنود الإتفاقية الإطارية تمهيداً لتحديد ميعاد التوقيع عليها واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع.

كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذه المشكلات.