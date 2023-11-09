قنصوة ووزير التعليم السودان يناقشان دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية

اكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية أنه سيتم البدء بالدراسة بالفروع الجديدة للجامعه جنوب السودان في 4 كليات هي الزراعة والطب البيطري والتربية والتمريض وأن الدراسة ستكون على أحدث الطرق العلمية وتعتمد على البرامج بالساعات المعتمدة، ويتم من خلال الفرع دعم وتشجيع ريادة الأعمال والعمل على تمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وتسويقها على هيئة منتجات وابتكارات تقنية وتكنولوجية، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون على الصعيد العلمي والأكاديمي مع جامعات جنوب السودان بما يحقق خدمة الأهداف التنموية المشتركة ومصلحة الشعبين على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعه الاسكندرية مع الدكتور جبريل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، حيث قاما باستعراض بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ببدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان، جاء ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية

كما قاموا بمراجعة بنود الإتفاقية الإطارية تمهيداً لتحديد ميعاد التوقيع عليها وإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع، كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذه المشكلات.

وقال «قنصوة»، إن اللقاء تطرق إلى مراجعة بنود الاتفاقية الإطارية تمهيدًا لتحديد ميعاد التوقيع عليها واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع، كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذه المشكلات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الفرع الجديد للجامعة في جنوب السودان، يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم لإنشاء الفرع بما يحقق أهداف التنمية لشعب جنوب السودان، مشيرا إلى أن ولاية تونج هي إحدى ولايات جنوب السودان، وكانت تقع في منطقة بحر الغزال وتحدها من الغرب ولاية واو، ومن الجنوب الغربي ولاية گبودوى، ومن الشمال الغربي ولاية گوگريال، ومن الشمال الشرقي ليتش الشمالية، ومن الشرق ولايتي گوك وليتش الجنوبية، ومن الجنوب والشرق ولاية البحيرات الغربية، ويبلغ عدد سكانها 17340 نسمة .