الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات سامسون أكينولا

سامسون مهاجم الزمالك
سامسون مهاجم الزمالك

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك لحل أزمة مستحقات النادي السابق لمهاجمه سامسون أكينولا في إطار السعي لرفع عقوبة إيقاف القيد.

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تفاصيل اتفاق الزمالك مع أحمد فتوح على التجديد

وفتح الزمالك خطاً للتفاوض مع نادي كاراكاس الفنزويلي لحل أزمة مستحقاته المتاخرة، حيث تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 900 ألف دولار تسدد على دفعات، لم يسدد منها سوى دفعة واحدة.

كما يطالب نادي ليون النيجيري النادي الأسبق لسامسون بالحصول على حق الرعاية من الزمالك.

ويسعى الزمالك للتوصل لإتفاق ودي مع غدارة النادي الفنزويلي بتقسيط الغرامة وإنهاء ملف إحدى الأزمات التي تعرقل فتح باب القيد.

ويسابق الزمالك الزمن لفتح باب القيد تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق الاول بعدد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

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