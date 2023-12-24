فى المضمون

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:58 م 12/24/2023 8:58:26 PM

كلنا نظرنا بعين الإعجاب لما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين من هجمات على سفن إسرائيلية تعبر البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، واعتبرنا هذه الهجمات دعمًا لأهالى غزة التى تتعرض لهجمات صهيونية بربرية على مدار اليوم، ولكن هذا الإعجاب ما كان يجب أن يستمر مع تحول هذه الأعمال إلى اعمال قرصنة وإرهاب لكل سفن العالم عند المضيق، وبالتالى يتحول الدعم لغزة إلى خنق لمصر وقناة السويس..

فمنذ بداية تلك الهجمات وتحولها إلى عمليات قرصنة منظمة والملاحة فى قناة السويس تأثرت وكثير من الخطوط الملاحية التى تعبر من وإلى القناة تحولت إلى العبور عن طريق رأس الرجاء الصالح وهنا يجب أن نفكر.. هل الحوثيون عدو.. أم حبيب؟

كثير من تصرفات الفصائل الشيعية المنتشرة فى اليمن وسوريا ولبنان تبدو غامضة ومريبة أحيانا رغم الود الذى يظهره معتنقو المذهب الشيعى بشكل عام تجاه مصر.

وفى الوقت الذى أجرى فيه الرئيس الإيرانى ابراهيم رئيسى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس السيسى لتهنئته بفوزه بالانتخابات ومناقشة الأوضاع فى غزة والعلاقات المصرية الإيرانية نجد أن حلفاء إيران الحوثيين يلحقون بقناة السويس ضررا بالغا تحت ستار دعم وتخفيف عن أهالى غزة.

نعم إيران دولة لديها أجندة ولكنها دولة مهمة وقوة إقليمية كبيرة، ونعم أخطأنا على مدار سنوات فى قطع العلاقات مع إيران رغم تقربها الدائم، ورغم الفوائد العديدة التى كنا سنجنيها من وراء التقارب معها، ورغم كل ذلك فإن الانفتاح الحالى فى علاقات جديدة ومفتوحة مع إيران لابد وأن نأخذ فيه بعين الاعتبار الأجندة الإيرانية فى المنطقة وتطويع تلك الأجندة لصالح مصالحنا كما تحاول دول الخليج وكل دول العالم التى أعادت العلاقات مع إيران.

قد تكون قبضة الملالى فى إيران خفت قليلا الآن ويأتى على مدار السنوات الماضية رؤساء معتدلون ولكن فى النهاية الحكم للمرشد الأعلى على خامنئى.

خلاصة القول إيران وحلفاؤها الحوثيون ليسوا أعداء ولا اصدقاء حتى الآن وبراعة الدبلوماسية المصرية هى ما ستحدد طريقة التعامل خلال الأيام القليلة القادمة.. ننتظر ونرى.