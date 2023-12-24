حفنة كلام

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:48 م 12/24/2023 8:48:21 PM

نحتاج فى عصرنا إلى وظيفة «الكاتب» التى استحدثها الخلفاء والأمراء قديماً ليكتبوا رسائلهم ويدونوا يومياتهم، وكانوا يختارون أديباً متمكناً يقوم بهذه المهمة وقد اختفت هذه الوظيفة فى وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية ولذلك نقرأ خطاباً من مؤسسة ما فلا نستطيع فهم ما يريد، وأحياناً نقرأ مقالاً فلا نعرف ماذا يود أن يقول ولا نعرف المقصود لعدم إبانته فى جُمل لا تعرف فيها الفاعل من المفعول، ناهيك بأخطاء جمة فى النحو والطباعة مع ركاكة فى الأسلوب مبنى ومعنى.. فهل نجد مصححاً لغوياً «كاتباً» فى كل وزارة أو مصلحة يراجع مكاتباتها ويضبط بنية كلماتها قبل أن تُرسل؟ فاللغة إبانة عن المقصود فى أسلوب أدبى جميل وليست رصّ كلمات دون بلاغة، فالبلاغة «مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» وهذه الوظيفة لن تكلف كثيراً لكنها ستضبط المكاتبات فى الدواوين الحكومية حتى يفهم الناس فحوى الخطابات الرسمية وحتى نرتقى بالذائقة اللغوية ولدينا آلاف الخريجين من أقسام اللغة العربية بكليات الآداب واللغة العربية ودار العلوم والتربية والألسن يستطيعون القيام بهذه المهمة بيسر عندما نوظّف شاباً منهم فى الإدارات المركزية؛ ويتزامن هذا مع إعطاء الموظفين دورات لغوية تعنى بالقواعد الأساسية فى النحو والصرف والأسلوب وتوزيع نماذج مراسلات لكل هيئة لأن المكاتبات تتكرر فى كل مؤسسة فمن الممكن أن يعدّ اللغويون نماذج مكاتباتها وتوزَّع على الإدارات لتُعمم على مكاتبها بالمحافظات والمراكز وهذا أفضل من تلك الخطابات غير واضحة المقصد وعلى المواطن أن يتأول المعنى والمقصود منها، وهذا يجعلنى أكرر مطلبى القديم بضرورة تعليم اللغة العربية مساقاً إجباريا على جميع الكليات والأقسام فلا يعقل أن يتخرّج شبابنا من الجامعات ولا يستطيعون كتابة مكاتبة رسمية أو شخصية مكوَّنة من ثلاثة أسطر فيستعين بصديق أو «عرضحالجى» يقف أمامه ليسطّر له شكواه، أو يذهب لزميل خريج اللغة العربية ليكتب له خطاباً أو رسالة نصية على هاتفه يشكو فيها حبه لخطيبته أو يلجأ للغة أجنبية حتى يعبر فيها عن نفسه وليعُدّ بها سيرته الذاتية.

مختتم الكلام

- عمَّن تبحث؟

- أبحثُ عن حلم

- حلمك «لن يأتى»

- أبحث عن «يأتى»

تسقطُ «لن»!!

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