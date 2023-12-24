الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق السعودي يبحث عن العودة للطريق الصحيح

الإتفاق السعودي
الإتفاق السعودي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تدريباته اليوم الأحد في الملعب الرديف بالنادي.

 وذلك تحضيرا لاستضافة الحزم مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

ويعاني الإتفاق من سلسلة من النتائج السلبية بعد خسارته الأخيرة أمام النصر ليواصل النتائجة المتراجعة بعدم الانتصار للمباراة السابعة على التوالي.

وسقط الاتفاق أمام النصر بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. 

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد  اشتمل على  تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة النصر ، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تمارين لياقية في الصالة الرياضية.

استكمل بقية اللاعبين التدريبات  اللياقية في الملعب ، بعد ذلك أدى اللاعبين تدريب المربعات عبر  مجموعتين ، ثم طبقوا عدد من الجمل التكتيكية ، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب.

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