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الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

زيادة إقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني

طلاب التعليم الفني
طلاب التعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن زيادة إقبال طلاب الشهادة الإعدادية على مدارس التعليم الفني. 

2.3 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم الفني

50% من مدارس التعليم الفني تطبّق نظام الجدارات

ولفت وزير التربية والتعليم إلى زيادة إقبال الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية بشكل كبير على مدارس التعليم الفني. 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح. 

فرص خريجي مدارس التعليم الفني

ونوه وزير التربية والتعليم بوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية بدون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء فى الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل 500 طالب للعمل لديها.

وكشف وزير التربية والتعليم عن وجود 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تبع منظومة التعليم الفني في مصر. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى للتوسع وإنشاء المزيد من هذه النوعية من المدارس في ظل إعداد مناهج متطورة، وآليات لبناء قدرات المعلمين، واختيار الطلاب وتقييمهم.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتخرج هؤلاء الطلاب الذين يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ مبنية على برنامج الحكومة الذي يستهدف بناء الإنسان المصرى، وحماية الأمن، والتشغيل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق نظام الجدارات في 50 في المائة من مدارس التعليم الفني. 

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تمتلك 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مختلف التخصصات ضمن منظومة التعليم الفني. 

تقدم مؤشر التعليم الفني عالميًا

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم الفني فى مصر  قفز فى مؤشر المعرفة العالمى من المركز 81 إلى المركز 46.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن التعليم الفنى مستقبل مصر ، وأن هناك علاقة كبيرة بين التعليم الفني والاقتصاد. 
 

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