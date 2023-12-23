50% من مدارس التعليم الفني تطبّق نظام الجدارات

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق نظام الجدارات في 50 في المائة من مدارس التعليم الفني.

جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تمتلك 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مختلف التخصصات ضمن منظومة التعليم الفني.

تقدم مؤشر التعليم الفني عالميًا

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم الفني فى مصر قفز فى مؤشر المعرفة العالمى من المركز 81 إلى المركز 46.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن التعليم الفنى مستقبل مصر ، وأن هناك علاقة كبيرة بين التعليم الفني والاقتصاد.

وأشار وزير التعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم الفنى 2024-2029 بنيت على ثلاثة أهداف استراتيجية لبرنامج الحكومة، وهي: بناء الإنسان، وحماية الأمن، والتشغيل.

ونبه وزير التعليم إلى أن هذه المسابقة تدعم أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة القائمة على ضوء تحليل قطاع التعليم، وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت وزير التعليم إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت بالفعل، بدليل حصول عدد كبير من أبنائنا الطلاب الذين يلتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفنى على مجموع يسمح لهم بالالتحاق بالتعليم العام، وهو ما يعكس وعى الطلاب وأولياء الأمور.

ونوه وزير التعليم بأن هؤلاء الطلاب سيصبح لديهم فرص الالتحاق بالعمل قبل التخرج، بجانب امكانية استكمالهم التعليم الجامعى من خلال الجامعات التكنولوجية، والتعليم الأكاديمي بعد إجراء المعادلة، مشيرا إلى أن فتح المسارات للتعليم الفنى واحد من أسباب تغير الصورة الذهنية.







وأوضح وزير التعليم أن الوزارة اتخذت خطوات ملموسة سواء فيما يتعلق ببناء المدارس أو تطوير المناهج أو الارتقاء بأداء المعلمين للوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف توطيد الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطواتها في تطوير المنظومة التعليمية ككل، وخير دليل هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه المسابقة تتم كل عاميين، بين كل شباب العالم فى الدول المختلفة، للتسابق فى مدى إكسابهم للمهارات المستخدمة، مشيرا إلى أن اجراء هذه المسابقة الوطنية استهدف تشكيل فريق مصري يشارك في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث شارك في المسابقة 1500 طالب ووصلت التصفية إلى 45 طالبا.

