إنطلاق فعاليات "حياة كريمة" بمدارس زفتى

اقيمت اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدرستي الشهيد محمد رضا سلمان بشبراملس، ومدرسة احمد نبيل عمارة الثانوية بنهطاي، بإدارة وذلك زفتي التعليمية بإشراف الأستاذة جيهان مصطفى، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، والأستاذ عبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة.



وخلال الفعاليات التي أقيمت اليوم، قدمت مديرية الثقافة عروضا فنية ورياضية، وعرضا مسرحيا بعنوان "توتا توتا" من فرقة العرض المسرحي التجوال والمواجهة.

الجدير بالذكر أن الفعاليات التي بدأت اليوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر، سوف تستمر بمدن وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حتى الخميس الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي اطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التنمية المحلية ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة بالغربية.