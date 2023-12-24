رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس لجنة "مشروعات النواب" لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة واللجنة حول آلية دفع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الغربية مثل صناعة الزبيب والألبان والورود بمراكز المحافظة.

وأكد الدكتور محمود ذكى، على أهمية تعاون الجامعة مع لجنة "مشروعات النواب " لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط.

أضاف أنه تم مناقشة مجموعة المشروعات الخاصة بالطلاب المبتكرين بجامعة طنطا بهدف تقليل لتضخم ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل، وتعظيم القدرات الانتاجية المحلية.