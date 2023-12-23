أفضل 5 بدائل صحية للأدوية تعالج احتقان الأنف في الشتاء.. العسل على رأسهم

احتقان الأنف من الأمراض الشائعة الي تصيب الكثيرين في فصل الشتاء، خاصًة من يعانون بشكل دائم من التهاب الجيوب الأنفية، حيث يتسبب الهواء البارد والجاف في إزعاجهم وبالتالي العطس والحساسية.

بدائل صحية للأدوية تعالج احتقان الأنف

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، يوصي الأطباء بضرورة تناول بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف احتقان الأنف، بدلًا من الأدوية والمضادات الحيوية، لأن الإفراط في تناولها يسبب مضاعفات أخرى.

بدائل صحية للأدوية تعالج احتقان الأنف

وفي هذا الصدد، يحدد الأطباء مجموعة من الأطعمة والعلاجات المنزلية غير الضارة التي يمكنك تجربتها لعلاج احتقان الأنف، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

1- خل التفاح

ملعقتان من خل التفاح ممزوجتان بالماء الدافئ ثلاث مرات يوميًا، حيث يحتوي الخل على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ما يخفف من الاحتقان.

2- النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعمل كمزيل لاحتقان الأنف، وقد يساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

3- العسل

امزج ملعقتين من العسل بالماء الدافئ واشربه مرة واحدة كل يوم، نظرًا لأنه يحتوي على خصائص يمكنها تهدئة الممر الأنفي وإزالة المخاط.

بدائل صحية للأدوية تعالج احتقان الأنف

4- الأطعمة الحارة

تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين التي تساعد في تنظيف الأنف المسدود وتنظيف مجرى الهواء، وبالتالي يساعد على التنفس بسهولة.

5- الزنجبيل

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على تخفيف انسداد الأنف ومشاكل مثل التهاب الجيوب الأنفية، لذا يمكنك إضافته إلى طعامك، أو استنشاقه مع الشاي، أو غليه في الماء واستنشاق البخار.