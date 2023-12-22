تحذير لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. رمال وأتربة وأمطار بأول أيام الشتاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، لا سيما مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات النهار، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن تلك الظاهرة تؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، ويجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وإغلاق النوافذ لمنع تسرب الأتربة لداخل المنازل، وفي حالة الخروج ضرورة ارتداء الكمامات.

وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من اقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر، لافتة إلى استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد والذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وذلك بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء.

وأعلنت أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وبالتحديد في الأسكندرية وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 20 والصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 21 والقاهرة 13

وادي النطرون:- العظمى 21 والصغرى 12

طنطا:- العظمى 20 والصغرى 12

شبين الكوم:- العظمى 20 والصغرى 13

دمنهور:- العظمى 20 والصغرى 13

مطروح:- العظمى 20 والصغرى 12

السلوم:- العظمى 17 والصغرى 11

سيوة:- العظمى 17 والصغرى 11

بورسعيد:- العظمى 21 والصغرى 13

دمياط:- العظمى 22 والصغرى 14

الزقازيق:- العظمى 20 والصغرى 13

المنصورة:- العظمى 20 والصغرى 13

الإسماعيلية:- العظمى 21 والصغرى 12

السويس:- العظمى 22 والصغرى 13

العريش:- العظمى 22 والصغرى 12

رفح:- العظمى 21 والصغرى 11

راس سدر:- العظمى 25 والصغرى 12

نخل:- العظمى 19 والصغرى 5

طابا:- العظمى 22 الصغرى 13

كاترين:- العظمى 16 الصغرى 4

الطور:- العظمى 24 الصغرى 12

شرم الشيخ:- العظمى 25 الصغرى 16

الغردقة:- العظمى 25 الصغرى 16

مرسى علم:- العظمى 26 الصغرى 16

الفيوم:- العظمى 21 الصغرى 10

بنى سويف:- العظمى 21 الصغرى 10

المنيا:- العظمى 21 الصغرى 9

أسيوط:- العظمى 22 الصغرى 9

سوهاج:- العظمى 22 الصغرى 12

قنا:- العظمى 23 الصغرى 13

الأقصر:- العظمى 23 الصغرى 14

أسوان:- العظمى 24 الصغرى 15

أبو سمبل:- العظمى 28 الصغرى 14

الوادي الجديد:- العظمى 26 الصغرى 12

شلاتين:- العظمى 26 الصغرى 21

أبو رماد:- العظمى 26 الصغرى 20

حلايب:- العظمى 25 الصغرى 20

رأس حدربة:- العظمى 27 الصغرى 21