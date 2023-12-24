سياسي صيني: الولايات المتحدة تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة لي تشيانغ

علق المحلل السياسي نادر رونج، من الصين، عن الأزمة والتوتر القائم بين الصين وتايوان وتصعيد العمليات العسكرية، مشددًا على أن تايوان ليست بلدًا بل هي جزء من الأراضي الصينية.

التوتر بين الصين وتايوان

وشدد على أن التوتر الحالي بين الصين وتايوان، هو ناجم من بعض الفصائل في تايوان، وجاء ذلك خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد.

ونوه بأن السلطة في تايوان يريدون الإستقلال عن طريق القوة بل ويعتمدون على بعض القوي الخارجية، مشددًا على أن التوتر الحالي لا يمكن أن يتسع ليصل لدول مجاورة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد ان تستخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينة.

وكشف عن العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحًا أن العلاقة بينهما من العلاقات الحساسة، مؤكدًا أنه ولابد من التعامل مع الأزمة بشكل أكثر حكمة، مشددًا على أن أمريكا أقرت بأنها لا تدعم تايوان في حركة استقلالها، ولكن في أرض الواقع أمريكا تمد الإنفصالين في تايوان بالأسلحة.

وفي وقت سابق، نددت السلطات الصينية بالتعاون العسكري بين أمريكا وتايوان معربة عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لبيع الولايات المتحدة أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان - في تصريح ردا على الإعلان الأخير الصادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية بيع أسلحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتايوان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، إن صفقة بيع السلاح الأمريكية انتهكت على نحو خطير مبدأ صين واحدة، وكذلك البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس.

وأضاف، بقحسب ما نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن تلك الخطوة قوضت بصورة خطيرة سيادة الصين وأمنها، وشكلت تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأرسلت إشارة خاطئة إلى العناصر الانفصالية التي تؤيد ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، مشيرا إلى أن قضية تايوان تعد القضية الأكثر أهمية وحساسية في قلب العلاقات الصينية-الأمريكية.

وحث تشيان، الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان، والوفاء بالتزامها بعدم دعم ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

