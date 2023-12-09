مستشار الأمن الأمريكي: سندافع عن استقرار مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اليوم السبت، أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين سيدافعون عن الاستقرار في مضيق تايوان، مجددًا التزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

جاءت تصريحات ساليفان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، "تاكيو أكيبا" و"تشو تاي يونج"، عقب اجتماع ثلاثي في العاصمة الكورية الجنوبية /سول/، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الشرقي والجنوبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين كثفوا عبور السفن على أساس مبدأ حرية الملاحة في كل من مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، للتأكيد على أنهما ممران مائيان دوليان".

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سعى لتعزيز العلاقات بين سول وحليفتها واشنطن لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، وحل الخلافات مع اليابان.

كانت بكين قد اعترضت على بيان - في وقت سابق - انتقدت فيه الدول الثلاث "السلوك العدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.