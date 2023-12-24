الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

︎ "نقيب التمريض" تناقش مع "وزير الصحة" زمالة القبالة تحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان

بوابة الوفد الإلكترونية

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، اليوم، بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من القضايا للإرتقاء بمهنة التمريض، وذلك بمقر ديوان وزارة الصحة والسكان.

txt

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في التمريض"

txt

جامعة أسيوط تشهد حفل عيد الخريجين السابع والثلاثين لكلية التمريض

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم الموافقه علي تحديث أدلة العمل الاسترشادية للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،  وذلك طبقا لمتطلبات المجلس الصحي المصري، حيث انه لم يتم تحديث الأدلة الإسترشادية منذ عام 2019.


 

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول زمالة القبالة ومشاركة المهام للمساهمة في الحفاظ علي صحه الأم والطفل وتحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والحد من الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية.


 

وقالت نقيب التمريض، إن وزير الصحة وجه المستشار القانوني للوزارة بالانتهاء من مراجعه قانون مزاولة المهنة، حيث أبدي اهتمامه الشديد لخروج القانون لحيز التنفيذ بعد اعتماده.


 

وبدوره أوصى الدكتور خالد عبد الغفار بتعميم ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة علي أوسع نطاق لجموع أفراد هيئه التمريض وكذلك طلبة وطالبات التمريض بمصر، كما أشاد بأهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية.

مواد متعلقة

تكريم مديرة التمريض و25 ممرضة فى الفيوم

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الطلابي العلمي الثالث في التمريض المستدام

"التعامل مع الفرص والتحديات بمجال التمريض" ورشة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

طلاب التمريض بإسنا جنوب الأقصر يدلون بأصواتهم بزي المعهد

نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية بالجيزة

ندوات توعوية "من أجل وطنك شارك في الانتخابات" بكليتي التمريض والحقوق بأسيوط

تدريب 332 من التمريض والإدارات الصحية بالفيوم

القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في مجال التمريض
الجريدة الورقية