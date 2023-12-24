︎ "نقيب التمريض" تناقش مع "وزير الصحة" زمالة القبالة تحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، اليوم، بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من القضايا للإرتقاء بمهنة التمريض، وذلك بمقر ديوان وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم الموافقه علي تحديث أدلة العمل الاسترشادية للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك طبقا لمتطلبات المجلس الصحي المصري، حيث انه لم يتم تحديث الأدلة الإسترشادية منذ عام 2019.





وأشارت إلى أن الإجتماع تناول زمالة القبالة ومشاركة المهام للمساهمة في الحفاظ علي صحه الأم والطفل وتحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والحد من الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية.





وقالت نقيب التمريض، إن وزير الصحة وجه المستشار القانوني للوزارة بالانتهاء من مراجعه قانون مزاولة المهنة، حيث أبدي اهتمامه الشديد لخروج القانون لحيز التنفيذ بعد اعتماده.





وبدوره أوصى الدكتور خالد عبد الغفار بتعميم ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة علي أوسع نطاق لجموع أفراد هيئه التمريض وكذلك طلبة وطالبات التمريض بمصر، كما أشاد بأهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية.