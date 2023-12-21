جامعة أسيوط تنظم يوما علميا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في التمريض"

مستشفى جراحة المسالك البولية

نظمت وحدة التدريب والتعليم المستمر، بمستشفى جراحة المسالك يوما علميا حول الذكاء الاصطناعي في التمريض، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى، وبتنظيم من الأستاذة صلاح عبد المنعم مديرة إدارة وحدة التعليم المستمر بمستشفى جراحة المسالك.

شهد اليوم عده محاضرات تناولت أساسيات الانعاش والقلب الرئوي للدكتور عمرو ثابت، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي في التمريض للأستاذة هاجر عبد الناصر، مشرفة العيادات ومنسق الجودة في مستشفى، واختتم اليوم بثلاث ورش عمل، ورشة عمل الانعاش القلب الرئوي للأستاذة سناء مزيد مدير مركز التدريب وتطوير التمريض بالمستشفى الرئيسي، والدكتورة ورده كامل منسق التعليم المستمر بمستشفي الأطفال الجامعي، كما تضمن اليوم ورشة عمل حول العنايه بالاستوما للدكتورة سلوى عبد الجيد زميل تمريض باطني وجراحي مسئول التدريب بمركز التدريب وتطوير التمريض بالمستشفي الرئيسي وورشة عن كيفية قراءه تحليل البول للدكتورة أنعام محمد حسن مسئول التدريب بمركز التدريب وتطوير التمريض بالمستشفي الرئيسي وزميل تمريض، وخريطه السوائل للدكتورة نعمه احمد محمد مسئول التدريب بمركز التدريب وتطوير التمريض بالمستشفى الرئيسي وزميل تمريض.

كما تضمن اليوم، محاضرة حول فن المخاطبه والمراسلة للدكتور شرقاوي فرغلي مدير شئون العاملين بالمستشفى.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية