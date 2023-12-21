جامعة أسيوط تشهد حفل عيد الخريجين السابع والثلاثين لكلية التمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط حفل عيد الخريجين (37)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميدة كلية التمريض، والدكتورة فاطمة رشدي وكيل الكلية لشوون التعليم و الطلاب، والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والجهاز الإدارى بالكلية، وبمشاركة الخريجين وذويهم

المنشاوي: التمريض رسالة سامية وتقوم على أسس علمية وأخلاقية

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوى عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كلية التمريض، تضم كوادر شبابية متميزة ومؤهلة لسوق العمل، مؤكدًا أن التمريض رسالة سامية وتقوم على أسس علمية وأخلاقية، ولها دور كبير فى تحسين النتائج الصحية، داعيًا خريجي الكلية بضرورة الإلمام بأحدث التقنيات في ممارسات التمريض، والحالات الحرجة المؤثرة في رعاية المرضى، والاتجاهات الحديثة في الرعاية التمريضية، وضرورة ممارسة العمل بدقة وإتقان، ومواجهة تحديات المهنية، واغتنام الفرص لتحسين مهاراتهم وقدراتهم، لتحقيق النجاح في الحياة العملية

وتقدم الدكتور أحمد عبد المولي بالتهنئة للخريجين، مؤكداً أنهم إضافة كبيرة للقطاع الطبي في الإقليم وعليهم بالتحلي بالصبر أثناء التعامل مع المرضى، والعمل لساعات طويلة ليلاً أو نهاراً، داعياً إياهم إلى العمل على تطوير الذات، والتعليم المستمر، مشيداً بجهود القائمين على الكلية في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة، معرباً عن شكره وتقديره، لجميع أساتذة الكلية الذين لم يبخلوا على الطلاب بجهد أو نصيحة.

وأشادت الدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض بدعم إدارة الجامعة للكلية، متمنية للخريجين النجاح والتوفيق وهم يخطون أولي خطواتهم في الحياة العملية، مؤكدة أن مهنة التمريض مهنة إنسانية تحمل الكثير من الرحمة والعطاء لتخفيف الآلام عن كاهل المرضى

وقد شهد الحفل تكريم الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة، كما شهد تكريم الطلاب الأوائل على الدفعة.