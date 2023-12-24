محمية "نبق" طبيعة ساحرة وعنوان للسياحة الطبيعية في مصر

أعلنت محمية نبق كمحمية طبيعية في عام 1992، بمساحة 600كم2 منها 440 كم2 في اليابس بالإضافة إلى 130 كم2 في النطاق المائي، وتقع هذه المحمية بخليج العقبة في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء وتبعد المحمية 35 كيلو متراً شمال شرم الشيخ.

طبيعة محمية نبق

تتسم بطبيعة هادئة تساعد على الأسترخاء، كما يوجد بها أشجار نادرة وكذلك وجود الشعب المرجانية و الأسماك المختلفة وهي من أنسب المناطق المائية لممارسة رياضة الغوص ، ويوجد 68 نوع من النباتات الطبيعية النادرة لهواةمشاهدة النباتات الطبيعية النادرة، وتحتوى ايضًا على كل النظم البيئية والحيوانات والطيور والشعب المرجانية الغريبة والتي لا يتواجد في إي مكان في العالم إلا في محمية نبق.

وتظهر في محمية نبق شجر المانجروف الذي لا ينبت إلا في المناخ الاستوائي التي أصبح ليس لها وجود إلا في هذه المحمية مما جعلها رمز من الرموز التي تميز محمية نبق، ويوجد أيضا اكبر تجمع لأشجار الأراك التي لها منظر مبدع و خلاب في نبق.

أهمية محمية نبق

تزداد أهمية محمية نبق في احتوائها علي عدة أنظمة بيئية في وقت واحد فتتميز بتنوع فريد ورائع يجمع بين البيئة الجبلية والبيئة الصحراوية بكثبانها الرملية عند وادي كيد وبها تجمع مهم من الحيوانات البرية والطيور المختلفة، وأشهر الحيوانات بها الغزلان والتياتل والثعالب والوبر إلي جانب العديد من أنواع القوارض والزواحف، كما يوجد بها كثير من الطيور المقيمة والمهاجرة وأشهرها العقاب والخواضات و البلشون.

أما أبرز ما تضمه محمية نبق فهو النظام النباتي بها حيث تضم أرضها نحو 134 نوعاً من النباتات منها 86 نوعاً علي الأقل اندثرت تماماً في الأماكن الأخري العالم وتجري دراسات تنمية وإكثار مما تبقي منها في نبق، وأشهر نباتات محمية نبق هو شجر المانجروف المعروف باسم نبات الشوري فهذه المنطقة هي آخر منطقة امتداد استوائي لنمو هذا النبات وتجمعاته في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

الأنشطة السياحية بمحمية نبق

من الأنشطة التي يقوم زوار محمية نبق هي مشاهدة الشواطي الجميلة والأستمتاع بالهدوء والأسترخاء بجانب التجول لألتقاط الصور التذكاريه فى الأماكن الخلابة والتمتع بمشاهدة أجمل أماكن بالعالم.

وهناك البعض من يدرس هذه الطبيعة من ناحية النظام البيئى لها والنظام النباتى والنباتات وخاصة النباتات النادرة، ومنهم من هم عاشقين للطيور والحيوانات وخاصة النادرة منها

وتعتبر محميّة نبق إحدى وجهات الجذب السّياحيّ المميّزة في سيناء، حيث تستقطب المحميّة هواة الغوص والسّفاري، ومراقبة الحيوانات والطّيور، ممّا جعلها وجهة محبّبة للسّيّاح والمغامرين.