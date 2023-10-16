إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق الغرقانة بشرم الشيخ

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الاثنين بطريق الغرقانة بشرم الشيخ أمام قرية الذهبية فى الغرقانة بشرم الشيخ بمحافظة بجنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الغرقانة بشرم الشيخ امام قريه الذهبيه فى الغرقانه بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. بجنوب سيناء .

وعلي الفور تم الدفع سيارة أسعاف لنقل المصابيين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى العام.

وأسفر الحادث عن إصابة :-

1- محمد مدحت محمد - 29 سنة - الأسماعلية - اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقه .

2- حسام جاد احمد - 38 سنة - الجيزة - كدمه شديده بالصدر والوجه .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ دولى لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.