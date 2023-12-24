لاعب فيوتشر: مباراة بيراميدز صعبة ونعرف فريقهم جيدا

أشاد غنام محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر إعجابه الشديد بتنظيم أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد والمقامة في الإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

أضاف غنام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: شكراً أبوظبي على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال، مباراة صعبة بكل تأكيد أمام فريق نعرفه جيداً ويعرفنا جيداً.

وأتم كلماته متمنياً أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

جاهزون لبيراميدز

فيما أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في ابوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية.

وٱردف: كل لاعبي فريقي جاهزين للمباراة، لعبنا خلال ١٨ يوم ٥ مباريات، أمر صعب للغاية خاصة اننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز.

كما أشاد بقوة بيراميدز مؤكدا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية.

وأتم كلماته موجهاً الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على حسن الإستقبال وعلى التنظيم الرائع مؤكداً على أنه رغم صعوبة المباراة ولكنه يتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.