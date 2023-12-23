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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لكأس السوبر

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

شهد صباح اليوم السبت، خوض الفريق الأول لـ مودرن فيوتشر أول تدريب له في أبو ظبي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر.

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ومن المقرر أن يواجه مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز بعد غد الاثنين في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري. 

مودرن فيوتشر

جاء تدريب مودرن فيوتشر والذي اقيم على الملعب الفرعي لاستاد الكريكيت بأبو ظبي، حماسي وشهد روح عالية من جميع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري ستُقام بمشاركة 4 أندية وهم: الأهلي ومودرن فيوتشر، وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز.

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