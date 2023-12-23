بيراميدز يخوض مرانه الثاني في أبوظبي استعدادا لمباراة فيوتشر

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.

في سياق متصل، عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق مرانهم الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال بالإمارات، ومواجهة فريق فيوتشر في الدور نصف النهائي.

وقال رئيس بيراميدز خلال حديثه مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إن الفريق فقد تركيزه ومستواه المعروف خلال آخر مباراتين له في الدوري ودور المجموعات من دوري الأبطال، بسبب بعض الأخطاء الذاتية التي لا يمكن السكوت عليها ويجب علاجها فورا.

أضاف المهندس ممدوح عيد بأنه يثق كثيرا في أن الفريق لم يواجه خصما أفضل منه، وجميع المباريات التي خاضها بيراميدز كان بإمكانه الفوز بها، لأنه الأفضل ويمتلك المجموعة الأفضل، ولكن كان دائما الفريق هو من يفرط في الفوز ولن يرضى بمثل هذه الأخطاء مستقبلا ولابد وعلى الفور من العودة لمسيرة الانتصارات مرة أخرى في جميع البطولات.

رئيس بيراميدز قال للاعبين إن لهم بالفعل أهمية كبيرة بالنسبة لنادي بيراميدز، ولكن يبقى النادي أكبر وأهم من أي لاعب، ومن يشعر بأنه أكبر من الفريق فلن يكون له مكان داخل النادي.

وشدد رئيس بيراميدز على أنه يجب أن يظهر الوجه الحقيقي للفريق خلال مباريات كأس السوبر للأبطال، ولابد من الفوز في اللقاء الأول المهم للغاية أمام فيوتشر لأنه سيحدد مسار الفريق في البطولة أيا كان الفريق الذي سنواجهه في النهائي، وشدد أنه لن يقبل بغير الفوز والعودة بالكأس.