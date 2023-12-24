الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب فيوتشر: نتطلع لتقديم مباراة قوية أمام بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في ابوظبي.

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مدرب فيوتشر: نتطلع لتقديم مباراة قوية أمام بيراميدز

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مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لكأس السوبر

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بيراميدز يخوض مرانه الثاني في أبوظبي استعدادا لمباراة فيوتشر

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية.

وٱردف: كل لاعبي فريقي جاهزين للمباراة، لعبنا خلال ١٨ يوم ٥ مباريات، أمر صعب للغاية خاصة اننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز.

كما أشاد بقوة بيراميدز مؤكدا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية.

وأتم كلماته موجهاً الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على حسن الإستقبال وعلى التنظيم الرائع مؤكداً على أنه رغم صعوبة المباراة ولكنه يتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

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