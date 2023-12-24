محافظ أسيوط: استمرار أعمال وضع التربة الزلطية وتوسعة شوارع منفلوط تمهيداً للرصف

ضمن خطة 2023/2024

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة أعمال وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية شوارع بمدينة منفلوط تمهيدًا للرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقاً ضمن أعمال التطوير والتجميل، الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، مشيراً إلى استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بباقي شوارع مدينة منفلوط تباعاً ووفقاً للخطة الاستثمارية 2023/2024 المقررة للتطوير والتجميل.

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جاري استمرار أعمال تسوية وتمهيد شارع جمال عبدالناصر بمدينة منفلوط وامتداد شارع مركز الشرطة وأمام مستشفى منفلوط المركزي فضلاً عن ميدان القلعة عقب إزالة التعديات بالإضافة إلى استمرار أعمال الدهانات بشارع أحمد ماهر، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق إعادة تمهيد وتسوية الطريق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية تمهيداً للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة التأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر فضلاً عن متابعة عبد التواب أحمد نائب رئيس المركز وصلاح حماد مسؤول إدارة الطرق وبالتعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز.