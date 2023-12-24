الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 4695 فلسطينيا منذ طوفان الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكر نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 4695 مواطنا فلسطينيًا من الضفة الغربية، منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي. 

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وأوضح بيان مشترك صادر عن النادي والهيئة أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المدنيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم. 

 

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

 

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