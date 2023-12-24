مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل قرار مجلس الأمن لتخفيف معاناة غزة

أكد السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سيكون خطوة متواضعة باتجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، إذا ما التزم به الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، أن القرار الذي قدمته مصر والمجموعة العربية من خلال العضو العربي في مجلس الأمن الدولي بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى التفاوض عليه والتخفيض في اللغة إلى درجة تمييع مضمون هذا القرار.

وأكد أن الطلب المصري كان واضحًا من أن يكون هناك دور للأمين العام للأمم المتحدة على المعابر من أجل متابعة ومراقبة المواد الضرورية اللازمة لقطاع غزة، وأن يكون هناك انسياب مستمر ودائم وبكميات معقولة تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وتابع: “أننا حصلنا على قرار، ونأمل أن يكون هناك التزام من جانب الاحتلال”، مضيفًا أنه رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض حول المشروع، كلن من المستغرب أيضًا أن لا تصوت أيضا لصالح هذا القرار.

وأوضح: “هذا يعني أن لإسرائيل حق الاختيار، والموقف الامريكي المخالف للمنطق وللعقل، وبهذا هي تعطي إشارة إلى إسرائيل بأن تستمر في رفضها وبعدم الإنصياع للمجموعة الدولية، ورفضت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك بند له علاقة بوقف إطلاق النار في غزة”.

جرائم الاحتلال في غزة

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تُسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معًا، حيث تختطف المواطنين في القطاع وتصدر عليهم حكمًا بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي، أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب "فظاعة الجرائم"، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما تكشفه تباعا عديد التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.

وأشارت إلى أن الاحتلال صنف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة "عدو لهم، ومحكوم عليهم"، كما "يتبجح" نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يُعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.