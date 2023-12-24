مشاركة جامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر 2024

شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2024 والمشاركة في حفل افتتاح "Ripple Summit 2023"، القمة الأولى لمركز ريادة الحاضنات Incubatorsوالمسرعات Accelerators بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بمشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية.

وتمت المشاركة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

طلاب جامعة حلوان يتدربون على مفاهيم ريادة الأعمال

وتضمنت مشاركة طلاب جامعة حلوان تدريبهم على مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية المشاركة في المسابقة، حيث تتم المسابقة على ثلاث مراحل تتمثل في تقديم الطلاب للمشاركة في المسابقة ويتم تصفية أولية على مستوى أفضل المشاريع الريادية من خلال الأكاديمية ثم تُرسل إلى الجامعة لاختيار أفضل أربعة مشاريع من خلال نخبة من أساتذة ريادة الأعمال لتأهيلهم للتصفية النهائية على مستوى الجامعات المصرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين.

وتمت المشاركة تحت إشراف هشام رفعت القائم بعمل أمين عام جامعة حلوان، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير الإدارة.

جامعة حلوان تنظم المهرجان البيئي

انطلقت فعاليات المهرجان البيئي لأسرة أصدقاء البيئة بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ومتابعة الدكتور حسام عبد الغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي إن الأنشطة الطلابية تعمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وتحفزهم على الاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة البيئية مثل تنظيف وتجميل أمام مبنى الكلية، وضع صناديق قمامة ، ودهان بوابة الكلية، دهان الرصيف أمام المبني ، دهان المقاعد ، دهان البرجوله ، إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها

وتشكلت لجنة تحكيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من كل من الدكتور محمد صبحي ، وإيهاب العشري، ونشوى السيد ومروة حسن.

وأشرف على الفعاليات هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي البيئي وغرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى طلاب الجامعة من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة المختلفة.