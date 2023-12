إجمالي إيرادات فيلم Wonka بشباك التذاكر العالمي

يواصل فيلم "Wonka" صدارة شباك التذاكر العالمى لتصل إجمالي إيراداته 1,716,275 مليون دولار منذ طرحه في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

إيرادات فيلم Wonka

نجح فيلم " Wonka " في تحقيق إيرادات بلغت 113.2 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم الذي لم تتجاوز ميزانيته الـ120 مليون دولار، لـ 170.7 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Wonka

فيلم "Wonka" من إخراج بول كينج، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم بطولة تيموثي شالاميت، كالاه لين، كيجان مايكل كي، باترسون جوزيف، مات لوكاس، ماثيو باينتون، سالي هوكينز، روان أتكينسون، جيم كارتر، ناتاشا روثويل، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، بالإضافة إلى هيو جرانت.

ويستعرض الفيلم قصة صانع الشيكولاته "ويلي ونكا"، والتي جاءت ضمن رواية «Charlie and the Chocolate Factory»، للكاتب رولد دال، وهو الفيلم الثالث التي تستوحى أحداثه من الرواية بعد «Willy Wonka & the Chocolate Factory» و« Charlie and the Chocolate Factory».

ترشيح تيموثي شالاميت لـ "جولدن جلوب" أفضل ممثل عن "Wonka"

وحصل الفيلم على ردود أفعال إيجابية من النقاد حول العالم، وترشح بطله تيموثي شالاميت لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو استعراضي، وذلك في نسختها الـ 81.

فيلم Wonka