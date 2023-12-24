"من لوازم حب الوطن حرمة المال العام " لقاء بجامعة سوهاج

بدأ اليوم الأحد، اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافى بمديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم مدير المديرية، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي حسانين أستاذ القانون بجامعة سوهاج قد رحب والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة بالحضور.

وذكر أن ديننا الإسلامي وقف موقفاً حازماً ممن يحاول العبث أو المساس بالمال العام فنجده بجوار ما وضعه من قوانين وحدود إلهية ووسائل للحفاظ علي المال العام كقطع يد السارق والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلماً وعدم التبذير .

ثم تحدث وكيل الوزارة قائلاً : إن الحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني وإن الشعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر بمنجزاتها ومكتسباتها في مختلف جوانب الحياة، بل وتسعى جاهدة إلى تربية وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرها حتى يستمر عطاءها وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال، فالمستشفيات والمدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمصانع والمؤسسات والوزارات وحقول استخراج المعادن والثروات والجسور والشوارع والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ممتلكات ومكتسبات عامة ليست ملك لفرد بعينه ، بل هي ملك لجميع أفراد المجتمع فكان الحفاظ عليها مسئولية الجميع وهي من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه ويعتبر الاعتداء عليه بأي وسيلة أو طريقة نوع من الإفساد في الأرض، قال تعالى :”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”(الأعراف/ ٨٥). وقال صلي الله عليه و سلم :”إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”(البخاري)

وقال الدكتورحمدى حسانين أستاذ القانون، إن الإعتداء على المال العام وسرقته جريمة يعاقب عليها القانون