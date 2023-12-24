زراعة الأرز الصيني المقاوم للملوحة والجفاف في مصر

استقبل وزير الزراعة السيد القصير، نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية السيد هو يون، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة.

أصناف الأرز الصينية

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف، وذلك من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملائمة للظروف المصرية. كما ناقش الجانبان التعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتعاون في مشروعات إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر.

وأكد الجانبان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري.

وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مصر والصين في إطار حرص البلدين على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية.