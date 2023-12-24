الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زراعة الأرز الصيني المقاوم للملوحة والجفاف في مصر

زراعة الأرز الصيني
زراعة الأرز الصيني

استقبل وزير الزراعة السيد القصير، نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية السيد هو يون، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة.

أصناف الأرز الصينية

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف، وذلك من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملائمة للظروف المصرية. كما ناقش الجانبان التعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي.

txt

نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية يرحب بالارتقاء بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر في مجال الزراعة

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتعاون في مشروعات إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر.

وأكد الجانبان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري.

وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مصر والصين في إطار حرص البلدين على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية.

txt

وزير الزراعة: إنتاج 4 ملايين جرعة لتحسين وتنمية الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

تطوير 9 مطارات للنهوض بقطاع الطيران وخطة التنمية الشاملة «مصر 2030»

نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية يرحب بالارتقاء بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر في مجال الزراعة

وزير الزراعة المصري يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاج الألبان بأكثر من 6.5 مليون طن
الجريدة الورقية