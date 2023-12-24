بديل صحي ولذيذ| طريقة عمل كوكيز الزبدة باللوز

كوكيز الزبدة باللوز من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأولادك، كبديل للحلويات المصنعة التي تُباع جاهزة، والتي تحتوي على المواد الحافظة الضارة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات في المنزل.

كوكيز بالزبدة واللوز

طريقة عمل كوكيز الزبدة باللوز

المقادير

- الزبدة : 200 جم (طرية)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- صفار البيض : 1 حبة

- دقيق : 2 كوب

- لوز : نصف كوب (حبة كاملة)

طريقة التحضير

1. اخفقي الزبدة مع السكر والملح والفانيلا حتى يصبح المزيج كريمي.

2. أضيفي صفار البيضة واخفقي.

3. أضيفي الدقيق واخفقي حتى تتكون عجينة طرية.

4. ضعي العجين في ورق البلاستيك وأدخليها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

5. سخني الفرن على حرارة 325 درجة.

6. جهزي صينية الفرن وبطنيها بورق الزبدة.

7. مدي عجينة الكوكيز على سطح مرشوش طحين بسماكة انش.

8. قطعي العجين بواسطة القطاعات بالشكل المرغوب.

9. ضعي الكوكيز في الصينية المجهزة وضعي حبة لوز في منتصف كل حبة وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبي فاتح.

10. أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز ليبرد وقدميه دافئاً أو بارداً.

فوائد تناول اللوز

أفضل مصادر فيتامين E في العالم

يُعتبر فيتامين هـ من مضادات الأكسدة التي تذوب في الدهون. إذ تتراكم هذه المضادات في أغشية الخلايا في الجسم مما يحمي هذه الخلايا من الأكسدة.

وبالتالي حصول الجسم على الكمية الكافية من هذا الفيتامين مهم، لأن بعض الدراسات ربطت بين فوائد فيتامين هـ التي تساعد في خفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر.

التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم

المستوى العالي للكوليسترول أحد عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، والنظام الغذائي من أول المؤثرات على هذا المعدل.

يرفع المناعة و يقلل الحساسية

أشار عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة أن اللوز يحتوي على فيتامين "ب2" الذي يحافظ على كفاءة الجلد والقرنية، كما يعمل على رفع كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

مفيد لمرضى السكري

يحتوي اللوز على نسبة مناسبة من المغنيسيوم، مما يساعد على تحسين مقاومة الأنسولين لمرضى السكري. ويعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف والتي تعمل على تقليل الحساسية و رفع المناعة.