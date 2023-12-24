حصاد 2023.. ياسمين عز ملكة الجدل والتريند

أثارت الإعلامية ياسمين عز، الكثير من الجدل خلال عام 2023، بتصريحاتها التي تصفها بعض السيدات بالمستفزة، واستطاعت أن تحتل صدارة الترند أغلب أيام السنة المنقضية.

تحرص ياسمين عز على توجيه النصائح للسيدات في كيفية معاملة أزواجهن، وهو ما يثير غضب أغلب الزوجات اللاتي يصفونها بالمبالغة، فيما يرحب بعض الرجال بتلك النصائح، التي يجدونها تقف في صفهم دائما.

لما تقومي من جنب جوزك ارجعي بضهرك لحد الباب

لعل من أكثر النصائح التي أثارت الجدل، عندما قالت للزوجات: "مينفعش تكلمي جوزك في التليفون وأنتِ حافية لازم تكلميه وحاجة في رجلك عشان لو كلمتي جوزك وأنتِ حافية الكلام هيطلع من رجلك لكن لو أنتِ لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك".

تابعت: "وأنتِ قايمة من جنب جوزك لازم تعامليه معاملة البخور وخشب الصندل متدلوش ضهرك وتمشي طبيعي ده غلط حتى لو نايم ومغمض عنيه روحه شيفاكي".

أزمة ياسمين عز مع السوريات واللبنانيات

ونصائح ياسمين عز لم تقتصر على المصريات بل طارت بها إلى سوريا، وطالبت السوريات بأن يتركن أزواجهن الفراعنة يأكلون وينبسطون، لتواجه موجة من الغضب.

وقالت ياسمين: "هاجموني عشان طلعت أقول سيبي جوزك الفرعون يأكل وينبسط، وتطلع واحدة تقولي معندناش فرعون هنا، الرجل السوري ليه مش فرعون؟ ده حلاوة وأدب زهرة حلب".

وأشعلت أزمة جديدة أيضًا في لبنان بعدما دعت السيدات اللبنانيات إلى احترام أزواجهن وسخرت من أكلاتهم الشعبية "الفتوشة والتبولة والمنقوشة" داعية إلى تغييرها إلى المذكر بحذف التاء المربوطة.

وطالبت اللبنانيات بمناداة أزواجهن بـ“فينيقي” نسبة للحضارة الفينيقية على غرار دعوتها السيدات المصريات بمناداة أزواجهن بيا “فرعوني” نسبة للحضارة الفرعونية.

نصائح رمضان: بلاش هناكل إيه على الفطار؟

ورغم توقف برنامجها في رمضان إلا أنها حرصت على توجيه النصائح للزوجات طوال غيابها، محذرة من سؤال "هناكل إيه على الفطار؟"، قائلة: "أصلا السؤال دا غلط بالصيغة دي، لازم يكون السؤال هتاكل إيه يا حبيبي يا فرعوني يا مهنينا يا مأكلنا، وبعدين عيب تبقي عايشة معاه من سنين ومش عارفة بيحب إيه".

نظفي وراء أذن فرعونك

ورفضت إجبار السيدات لأزواجهن بمساعدتهم في تنظيف السجاد، موضحة: "في دروس لنظافة الزوج، نضفي ورا ودن جوزك يا مدام ومتكسليش، اهتمي بأدق تفاصيله زي ما بتهتمي بنضافة شراشيب السجادة، أنت بريمو في التظيف بس بتيجي عند ودن جوزك وتكسلي".

الصوت الصيفي والشتوي

وردت ياسمين عز على سؤال إحدى المتابعات لها تقول: "ليه صوتك سهتان؟"، إذ قالت: "في أصوات شتوية وأصوات صيفية، الصوت الشتوي بيكون زي صوتي كدا ناعم ودافي وسهتان شوية، إنما الأصوت الصيفية فيكون صوت عالي شوية وحاد ومش بيفصل".

وتابعت: "خامة الصوت الشتوي هو الأفضل، وأنا صوتي شتوي وخامته شتوية"، مضيفة: "أما بالنسبة للرجالة ربنا خلقهم صوتهم جذاب وخلاب".

الكبير أوي يسخر من ياسمين عز

واسخر مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وظهر أحمد مكي ورحمة أحمد يتشاجران لاعتراضه على أفعالها وتصرفاتها معه، ويطلب منها الاهتمام بنفسها وبه، لتقوم مربوحة برفع صوتها ويقول لها: "صوتك صيفي بيقشعرني أنا عايز اسمع صوت شتوي".

سقوط ياسمين عز ضحية لمقلب رامز جلال

ووقعت في ضحية مقلب برنامج "رامز نيفر إند"، ما تسبب في موجة سخرية منها على سوشيال من السيدات، وردت عليهن قائلة: "أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة، زي مانا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك، مشاهدة ممتعة يا مدام".

رونالدو يشاهد برنامجي

وزعمت ياسمين عز أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي يتابع برنامجها "كلام الناس"، فيما سخر منها الفنان رامز جلال خلال برنامجه "رامز نيفر إند"، قائلا: "بيجيلي الهاتف بالليل".

جورجينا غزال شارد

ووصفت جورجينا، زوجة رونالدو بأنها غزال شارد، كما تحدثت معلقة عن حديثها عن الصوت الشتوي والصيفي بأنه أي خبير صوت إذا سمع صوتها سيصنفه بأنه صوت شتوي.

روشتة للتعامل مع الأزواج أثناء المباريات

ونصحت الزوجات قبل مواجهة الأهلي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا، بعدم إعداد وجبة دسمة للزوج قبل المباراة، ليشجع بطاقة.

وتابعت: “بلاش كمان ترتبي البيت في اليوم ده، ولو جوزك من النوع العصبي يفضل تشيلي أي أدوات قابلة للكسر من قدامه، والشاي قدميه ليه في كوبيات الكرتون”، مضيفة: “ياريت تعلمي إن مامتك واحشاكي وتروحي تزوريها قبل الماتش، وياريت لو تباتي هناك يكون أفضل”.

نصائح للرجال فقط

وطالبت الزوجات اللاتي يعمل أزواجهن في السباكة، قائلة: "السباك نعمة كبيرة من عند الله، ويعتبر فنان كبير"، مضيفة: "لو جوزك سباك وأنتو بتاكلوا الفرخة سوة قوليلو خد أنت اللحمة يا حبيبي وأنا هاخد الجلدة، وسدي بوقك بسدادة أو نقطيه بسكاتك".

حجاب ياسمين عز

وجهت الإعلامية ياسمين عز مجموعة من النصائح للفتيات والسيدات المحجبات، مؤكدة أن قماش الحجاب المتين والسميك يعطي شكلًا جميلًا للوجه عكس خامة القماش الرديء.

وأجرت ياسمين عز تجربة حية على الهواء مباشرة، إذ ارتدت “بندانة” قبيل الحجاب، محذرة من شد “البندانة” للوراء حتى لا تتعب الشعر والرأس.

نصائح للرجال فقط

ولم تكتف بنصائحها للسيدات بل وجهتها للرجال أيضًا، قائلة: “اتجوز من مدرسة، الزوجة المدرسة هتصحح غلطات حياة الزوج وممكن تترك وجبتها ليك وعمرها ما تسألك عن ماضيك، وهتبقى دايمًا صاحبة واجب".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز:" المدرسة تستطيع التعامل مع أكثر من 60 طالبًا داخل الفصل، كما أن المدرسة تتعامل مع الطلاب بصبر وطولة بال".

كما نصحت بالزواج من طبيبة قائلة: "عزيزي الفرعون ياللي بتفكر في الجواز من الطبيبة أو الدكتورة ربنا بيبحبك ووالدتك راضية عليك، ده معناه إنك هتتجوز وحدة رعاية مركزة متنقلة، ومفيش ست في الدنيا هتهتم بيك زيها، غير إنها في قلبها طيبة وحنية رباني ووشها مبستم طول الوقت وصوتها شتوي طول المواسم”.

ياسمين عز عن انقطاع الكهرباء: محتاجة نور ليه وفرعونك موجود جمبك؟

علقت الإعلامية ياسمين عز على انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، قائلة: "لو جوزك عايز ينام والكهرباء مقطوعة هاتي مروحة يد هوي عليه علشان فرعونك يعرف ينام في هذا الحر".

وتابعت:"يا مدام محتاجة نور ليه وفرعونك موجود جمبك، جوزك ده مولد كهرباء قاعد معاكي البيت".