"الحقيقة بانت".. لحظة طرد ياسمين عز من منتدى الإعلام العربي بعد تأخرها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق منع الإعلامية المصرية ياسمين عز، من دخول جلستها لمنتدى الإعلام "الإعلام والتريند" الذي أقيم في دبي، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير بسبب الإساءة إلى عز وسخرية الإعلامي نيشان منها.

ياسمين عز ونيشان

سخرية الإعلامي نيشان من ياسمين عز

انتشر مقطع فيديو علي الفيسبوك من منع دخول ياسمين عز وسخرية الإعلامي نيشان منها، مازح الإعلامي نيشان الحضور بطريقة ساخرة يعبر بها عن سبب غيابها قائلًا :" وينا ياسمين؟.. أكيد بتحضّر صوتها الشتوي".

وبعدها أوضح أن ياسمين قد لا تريد الحضور قائلا: "عرفنا أن ياسمين ما بدى تيجي مش حابه تجي".

طرد ياسمين عز

ياسمين عز تفتح النار على نيشان

فتحت الإعلامية ياسمين عز أبواب النيران بعد سخرية الإعلامي نيشان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك كالأتي :«انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى».

وأضافت :«بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا».

وأوضحت: «سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية».

ياسمين عز ونيشان

ياسمين عز تثير الجدل بالصوت الصيفي والشتوي

كانت قد أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا كبيرًا خلال الأونة الأخيرة، بعد تصريحها عن الصوت الشتوي والصوت الصيفي، حيث نصحت للفتيات أن يستخدمن الصوت "الشتوي" حتى يزيد حب شريك حياتهن لهن قائلة في برنامجها "كلام الناس": في سؤال بتسأله كتير غالبًا من واحدة بتقول لي كلامك بيعجبني بس صوتك سهتان، شوفي يا روح قلبي أنا صوتي خامته شتوية لأن في أصوات شتوية بتكون ناعم ودافي ونيمان أو نعسان، أما الصوت الصيفي بيكون عالي وحاد ومصحصح طول الوقت وما بيفصلش.