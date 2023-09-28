"تشهير وقلة أدب" أول رد من ياسمين عز بعد سخرية نيشان منها|إجراء قانوني ضده

تسبب الإعلامي اللبناني نيشان في حالة من الجدل، بعد سخرية من الإعلامية المصرية ياسمين عز، بعد تغيبها عن حضور منتدى الإعلام العربي حيث كان من المفترض أن تشاركه تقديم الحفل على المسرح في دبي، والأمر الذي جعلهم يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل.

ياسمين عز ونيشان

ياسمين عز تتخذ موقف حازم من الإعلامي نيشان

تسبب غياب الإعلامية ياسمين عز في موقف محرج للإعلامي نيشان، عقب غيابها عن الجلسة الحوارية "الإعلام والترند" خلال فعاليات منتدي الإعلام العربي في دبي بالإمارات، والأمر الذي جعل الإعلامي اللبناني يسخر منها بشكل صريح، إلا أن ياسمين قد اتخذت إجراء قانوني ضده، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بالرد على الإساءة بشكل قانوني ولن تنحدر إلى أسلوب رد الإساءة بالإساءة.

ياسمين عز ونيشان

أول رد من الإعلامية ياسمين عز بعد السخرية منها

رد ياسمين عز على سخرية الإعلامي نيشان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك كالأتي :«انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي (تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى)».

وأضافت :«بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا».

وأوضحت: «سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية».

ياسمين عز ونيشان

بداية أزمة نيشان وياسمين عز

بدأت الأزمة عندما غابت الإعلامية ياسمين عز عن جلستها "الإعلام والتريند" في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، ومازح الإعلامي نيشان الحضور بطريقة ساخرة يعبر بها عن سبب غيابها.

وظهر اللبناني نيشان خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، خلال انتظاره قدوم ياسمين عز ومازح الجماهير قائلًا : «وينا ياسمين؟.. أكيد بتحضّر صوتها الشتوي».