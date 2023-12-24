استمرارية الأزمة تصدم المدخنين.. أسعار السجائر بالأسواق اليوم

أسعار السجائر بالأسواق اليوم.. بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعارها بشكل رسمي من الشركات المصنعة، ظن المستهلك أن تلك الزيادات ستقضي على أسعار السوق الموازي "السوق السوداء" التي أصبحت المصدر الأول لأسعار السجائر والأدخنة في الشارع المصري في ظل تعهدات الشركات بإعادة إحكام السيطرة على السوق، ووعود الحكومة بإنهاء هيمنة كبار التجار.

ومع استمرار تمسك محال التجزئة والأكشاك بأسعار السوق السوداء، يزداد البحث من المواطنين المدخنين عن أسعارها على أمل انفراجة للأزمة التي لم تنتهي منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن في حالة من الصدمة يواجهها المدخنين من ارتفاع أسعارها بشكل غير رسمي.

وخلال جولة "بوابة الوفد" على محال التجزئة والأكشاك بمحافظة القاهرة لرصد أسعار السجائر اليوم والتي جاءت كالآتي:

أسعار السجائر في بأسواق التجزئة اليوم

يتراوح سعر بيع علبة سجائر إل إم أحمر من 70 إلى 75 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر إل إم أزرق من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر بوكس من 40 إلى 45 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر كليوباترا من 40 إلى 45 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أحمر ، وأزرق نحو 55 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر ميريت من 80 إلى 85 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر مالبورو من 80 إلى 85 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر مارلبورو كرافت من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر تارجيت من 40 إلى 45 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر كابتن بلاك من 45 إلى 50 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر اتش بي من 30 إلى 35 جنيهًا.

يتراوح سعر بيع علبة سجائر بين من 40 إلى 42 جنيهًا.

أسعار منتجات شركة الشرقية للدخان

الشرقية للدخان

وكس "10 " بـ 20 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا.

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

أسعار شركة منتجات فليب موريس

السجائر

ال أند إم بأنواعها 50 جنيهًا للعبوة.

سجائر مارلبورو بأنواعها 69 جنيهًا.

ميريت بأنواعها 74 جنيهًا.

مارلبورو كرافت بأنواعها 59 جنيهًا.

التبغ المُسخن بأنواعها 56 جنيهًا للعبوة.