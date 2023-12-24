ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم 17 يناير المقبل.

آلية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة

وأعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، شكل امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، ستعقد بالنظام التقليدي وليس بنظام البوكليت.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سيكون بنفس النظام المتبع في السنوات الماضية، بنظام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابات طبقًا للمواصفات التي تأتي من المركز القومي للامتحانات.

ولفت مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة إلى أنه سيتم تدريب طلاب الشهادة الإعدادية 2024 على ورقة الأسئلة خلال الفترة المقبلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.



يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.



يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.



يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة

تعليمات وزير التعليم حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وترك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اختيار شكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في يد المحافظين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المحافظين سيحددون شكل عقد امتحانات الشهادة الإعدادية سواء بالنظام العادي المتعارف عليه، أم بنظام البوكليت وفقًا لاقتراح الوزارة لتقليل عمليات الغش الإلكتروني.