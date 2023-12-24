جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام" للعام الدراسي 2024 /2023 وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم، مؤكدًا ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.



وفي هذا الإطار اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة ) على أن تبدأ الامتحانات اعتبار من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024

وفقًا للمواعيد التالية : -

أولا: المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي السبت 13 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، 3، 4 يناير 2024، مع تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.